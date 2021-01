Fotograf Reutera: szturmujący Kapitol mówili, że chcą pojmać wiceprezydenta Pence'a i powiesić go!

Fryzury modne w 2021 r. Jakie cięcia są najmodniejsze? Sprawdź trendy! Angled lob, bob z grzywką i fale – znajdź fryzurę dla siebie 10.01.21

Szukasz fryzury na 2021 r.? Zobacz zestawienie modnych cięć – przygotowaliśmy spis najgorętszych trendów. W 2021 r. na naszych głowach przede wszystkim ma królować… misz masz. Fale, loki, naturalne zawijasy – właśnie takie włosy będą najmodniejsze w 2021 r. Wymyślne stylizacje, asymetryczne cięcia, bardzo precyzyjne układanie włosów – wszystkie te dawne trendy właśnie odchodzą do lamusa. Nie oznacza to jednak, że w grę wchodzą wyłącznie długie, niczym niekrępowane włosy. Co to to nie! Cięcia nadal są w modzie, ale mają one podkreślać naturalny skręt włosów.