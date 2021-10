Fotelik samochodowy - jak wybrać odpowiedni? Zobacz, jakie są promocje na foteliki podczas Black Friday 2021

Chcesz kupić fotelik samochodowy na Black Friday 2021?

Jeśli chcesz, by Twoje dziecko podróżowało z Tobą samochodem niezbędny będzie zakup odpowiedniego fotelika samochodowego. Obecnie obowiązek przewożenia dziecka w foteliku nie jest już zależny od wieku dziecka, ale od wzrostu. Oznacza to, że do osiągnięcia pełnoletniości dziecko, które nie przekroczyło bariery 150 cm wzrostu, musi podróżować w foteliku samochodowym.

Istnieje odstępstwo od tej normy. Dzieci o wzroście 135 cm mogą jeździć bez fotelika, jeśli ich wzrost i waga nie pozwala na poprawne zapięcie dziecka w żadnym foteliku dostępnym na polskim rynku. Wtedy dziecko musi podróżować zapięte w 3-punktowym pasie bezpieczeństwa. Jest to również możliwe jedynie na tylnym siedzeniu.

Oprócz dopasowania fotelika do wzrostu i wagi dziecka istotne jest również, by fotelik spełniał określone wymogi unijne lub regulaminy EKG ONZ. Konieczne jest również, by fotelik posiadał certyfikat ECE R44-03 lub ECE R44-04. Wybierając fotelik zwróć uwagę na testy konsumenckie, takie jak: ADAC, NHTSA, AA.