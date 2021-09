Forum w Karpaczu. Czy polityka historyczna może pomóc w interesach? Karol Nawrocki: Dzisiaj historia i ekonomia są polem bitwy [WIDEO]

Karol Nawrocki, odpowiadając na pytanie, jak bronić się przed nieprawdziwymi informacjami czy stereotypami, np. o polskim antysemityzmie czy ksenofobii, podkreślił, że jedynym sposobem jest skuteczne opowiadanie prawdy.

- Jesteśmy narodem, który był przez wieki otwartym, narodem którego we wrześniu ’39 roku bronili polscy obywatele różnych narodów: Ukraińcy, Żydzi czy polscy Tatarzy. Jesteśmy narodem, który dzielił się i dzieli się ideałami wolności i solidarności, a to pomaga nam, mówiąc kolokwialnie, w robieniu biznesu - powiedział.

Szef IPN przyznał, że trzeba reagować na to, co dzieje się ważnego w przestrzeni publicznej i nie czekać na reakcję przywódców, np. Rosji i Niemiec. - Powinniśmy stosować konsekwentną edukację historyczną, nie czekając na to, jaka będzie opinia całego świata.

Prezes Nawrocki podkreślił też, że Polska jest przygotowana do tego, by zapobiegać podobnym kryzysom, bo „tego uczy nas historia”. – Na przykład mówiąc o problemach związanych z Nord Stream 2 możemy odnosić się do wydarzeń historycznych. Dzisiaj historia i ekonomia są polem bitwy – stwierdził prezes IPN.