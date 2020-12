Forum Ekonomiczne opuszcza Krynicę Zdrój. Następne odbędzie się w Karpaczu lub Poznaniu

Zawody medyczne apelują do Prezydenta i Premiera. "Może nas czekać głęboka zapaść systemu ochrony zdrowia"

Zawody medyczne wystosowały apel do Prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Mateusza Morawieckiego apel w sprawie działań Państwa w zakresie ochrony zdrowia w czasie epidemii. Chcą podjęcia działań zmierzających do poprawy działania systemu ochrony zdrowia oraz do zapewnienia pracownikom medycznym jak najlepszych warunków świadczenia pomocy medycznej.