Formuła i tekst spowiedzi. Jak i kiedy trzeba się spowiadać? 5 warunków dobrej spowiedzi. Czy możliwa jest spowiedź online?

Spowiedź w czasie pandemii. Jak bezpiecznie się spowiadać? Zalecenia i podpowiedzi [LISTA]

Parafie co roku apelują, by nie zostawiać spowiedzi na ostatnie dni przed Wielkanocą, podejść do konfesjonału z wyprzedzeniem. Kiedyś była to kwestia generalnie czasu spędzonego w kolejce, teraz, podczas kolejnej fali koronawirusa, chodzi o zapewnienie jak najwyższego bezpieczeństwa chcącym się wyspowiadać. - Z zachowaniem wszelkiej ostrożności należy przed Świętami umożliwić wiernym dostęp do sakramentu pokuty i pojednania - zaapelował też w swoich wskazaniach na Wielki Tydzień 2021 metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Na co warto zwrócić uwagę oprócz odpowiednio wybranego terminu spowiedzi?