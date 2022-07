Formuła 1 - Leclerc z Ferrari wygrał Grand Prix Austrii

Leclerc odniósł drugie zwycięstwo w sezonie, poprzednio triumfował w kwietniu w Grand Prix Australii. Na cztery okrążenia przed końcem z wyścigu wycofał się Hiszpan Carlos Sainz Jr. (Ferrari), w którego bolidzie zapalił się silnik.

Rywalizacja zaczęła się pechowo dla wicelidera mistrzostw świata Meksykanina Sergio Pereza z Red Bulla. Już na pierwszym okrążeniu doszło do jego kontaktu z bolidem George'a Russella z Mercedesa. Meksykanin wypadł z toru, zakopał się w żwirze, stracił przy tym kilkanaście sekund i na tor wrócił na ostatniej pozycji. Lepiej z tej kolizji wyszedł Russell, który choć dostał karę pięciu sekund za jej spowodowanie, to i tak bez problemów dojechał do mety na dobrej, czwartej pozycji.

Perez natomiast miał problemy z samochodem, próbował nawet odrabiać straty i gonić rywali, ale na 29. okrążeniu podjął decyzję o wycofaniu się. Szans na czołową "10" praktycznie nie miał żadnych, team zdecydował się oszczędzać silnik.