FOR Leszka Balcerowicza proponuje aby ozdrowieńcom płacić za osocze

Dr Jędrzejko radzi: Tak opóźnisz moment zakażenia koronawirusem. Jak najłagodniej przebyć COVID-19? Covidowy poradnik domowy dr. Jędrzejki

Dr nauk medycznych Maciej Jędrzejko przygotował (sporą) garść porad dla wszystkich, którzy chcą się podszkolić w metodach walki z koronawirusem i chorobą przez niego wywoływaną. Nazwał go "Covidowym poradnikiem domowym". Twierdzi, że dzięki tym poradom ludzie ze słabymi lub średnimi objawami COVID-19 będą mogli poradzić sobie z chorobą w domu, a przynajmniej będą umieli sobie pomóc. - Nie chodzi już zatem o to żeby nie zachorować w ogóle, bo to się może nie udać - ale o to żeby: opóźnić moment zakażenia oraz jak najłagodniej przebyć COVID19, jeśli nie będziemy mieli szczęścia załapać się na skąpoobjawowy przebieg i dopadnie nas pełnoobjawowa choroba - pisze dr. Jędrzejko.