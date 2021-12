FOMO to realny problem. Polacy boją się odłączenia od Internetu i mediów społecznościowych Aleksandra Kiełczykowska

FOMO to realny problem. Polacy boją się odłączenia od Internetu i mediów społecznościowych fot. 123fr

Nowe badania Uniwersytetu Warszawskiego pokazują, że FOMO (Fear Of Missing Out) to realny problem wśród Polaków.