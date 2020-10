Fogiel: Ustawa o podziale Mazowsza w Sejmie najpóźniej w listopadzie

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel pytany na antenie Polskiego Radia o priorytety nowego rządu, zapowiedział, że najpóźniej w listopadzie do Sejmu trafi projekt ustawy w sprawie podziału województwa mazowieckiego.

Jak dodał, jest to kluczowa sprawa dla regionu, mająca istotne znaczenie dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza. - dotyczy to ich przyszłości oraz możliwości rozwoju ich małych ojczyzn – mówił.

Fogiel wyjaśnił, ze kolejnym priorytetem nowej Rady Ministrów będzie kontynuacja reformy sądownictwa i zmian na rynku medialnym. - Tutaj (dekoncentracja mediów - red.) są rozważane cały czas różne scenariusze np. takie działania, jakie są podejmowane w wielu krajach europejskich, gdzie jest zgoda tylko na pewien poziom koncentracji kapitału – mówił.

Fogiel o pandemii w Polsce: Sytuacja pod kontrolą

Radosław Fogiel pytany był także o sytuację związaną z dużym wzrostem zakażeń koronawirusem. Zapewnił, że „sytuacja jest pod kontrolą w tym momencie”. - Ale oczywiście mamy do czynienia z pandemią. Mimo że mamy z nią do czynienia od pół roku to cały czas jest to żywioł, którego nie znamy, i którego na pewno nie potrafimy opanować – mówił w Polskim Radiu.