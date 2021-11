Fogiel: Prezydencki projekt ws. aborcji podlegałby ponownemu zaskarżeniu

Fogiel: Sprawa powinna zostać dogłębnie zbadana

–Jest mi przykro i głęboko współczuję. Każda taka sytuacja to jest dramat, ale myślę, przynajmniej ja, mam za mało informacji na cały temat, żeby szermować oskarżeniami. Najgorsze, co dzisiaj można zrobić, to przechodzenie do szybkich konkluzji, szybkich wniosków. Ta sprawa powinna zostać zbadana dogłębnie – mówił Fogiel w TVN24.