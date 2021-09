Fogiel komentuje przemówienie Tuska. „Niech zajmie się epigonami Camerona we własnym ugrupowaniu”

W sobotę w Płońsku odbyła się Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej. To pierwszy przypadek, że konwencja PO zbiera się poza wielką aglomeracją miejską. Podczas konwencji przemówienie wygłosił przewodniczący partii Donald Tusk.

Radosław Fogiel pytany przez polskatimes.pl o to, jak odniesie się do całości wystąpienia Donalda Tuska ocenił, że brzmiało, jakby było wyłącznie "kierowane do najbardziej radykalnych, zacietrzewionych, najtwardszych wyborców partii, grupek zwolenników PO w mediach społecznościowych. Do tego desperacko próbował bagatelizować niedawne wypowiedzi innych członków Platformy, na które pozwolili sobie w przypływie szczerości”.