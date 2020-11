Floryda: udany start rakiety Falcon 9 z kapsułą z czterema astronautami. Lecą oni na Międzynarodową Stację Kosmiczną (VIDEO)

Te znaki zodiaku to łobuziaki i żarty sobie stroją! Przy pierwszej okazji będą się z ciebie naigrywać. Urwisy wśród znaków zodiaku 16.11.20

Są takie znaki zodiaku, które nie przepuszczą żadnej okazji do strojenia sobie żartów i denerwowania wszystkich wokół. Czasami ich dowcipy są pełne uroku, ale czasem doprowadzają do szewskiej pasji. Takie osoby nie sprawdzają się wtedy, gdy należy zachować powagę. Są jednak nieocenione w sytuacjach, gdy wszyscy potrzebujemy odrobiny dystansu. Tak jak teraz. Zastanawiasz się, jakie znaki zodiaku to największe gałgany i urwipołcie? Wróżka Bellatrix z chęcią odpowie.