Floryda: Tak się bawi Ameryka. Tłumy balowały na ulicach, walki z policjantami, tysiąc aresztowanych (VIDEO)

Bo na powitanie wiosny zjechały do Miami Beach tłumy nie tylko młodych ludzi. Bawiono się na plażach, w lokalach, gdzie popadło.Kiedy interweniowała policja tłum zaatakował gliniarzy. Tysiąc osób trafiło do aresztu, władze wprowadziły stan wyjątkowy. Przez kolejny tydzień od godz. 20:00 go szóstej rano będzie obowiązywać godzina policyjna wzdłuż słynnej South Beach, z możliwością przedłużenia do kwietnia, jeśli będzie to konieczne.

Władze mówią, że nie był to typowy tłum wiosenny. To nie tylko studenci, ale także dorośli, którzy chcą się uwolnić w jednym z niewielu stanów w pełni otwartych plaż i innych miejsc podczas pandemii.

Po dniach imprezowania, w tym konfrontacji z policją, urzędnicy Miami Beach uchwalili godzinę policyjną od 20:00. do 6 rano, zmuszając restauracje do całko-witego zamknięcia. Ponad połowa z ponad tysiąca aresztowanych pochodziła spoza stanu, mówił przedstawiciel miasta Raul Aguila. Dodał on, że tłumy nie jadły w restauracjach, większość balowała na ulicach.