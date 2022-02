Floryda: Śmigłowiec runął do morza niedaleko zatłoczonej plaży (WIDEO)

Chwile grozy przeżyli plażowicze w Miami Beach na Florydzie, kiedy runął do morza śmigłowiec z trzema osobami na pokładzie.

Wielu plażowiczów znajdowało się blisko miejsca upadku maszyny. Nie wiadomo co było przyczyną wypadku śmigłowca typu R44. Dwie z trzech przebywających na pokładzie osób trafiło do szpitala.

Niektórzy świadkowie tego niecodziennego zdarzenia mówili o krzykach poprzedzających upadem maszyny do morza, które pochodziły od ludzi przebywających na plaży.