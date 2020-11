Floryda: Czarne chmury nad Bidenem, kubańska społeczność nie chce "socjalistycznego" kandydata

Ale to poparcie może Bidenowi nie wystarczyć w zażartym pojedynku, jaki toczy z Donaldem Trumpem. Pojawiły się sygnały wykazujące na możliwą klęskę Joe Bidena.

Kiedy Biden opuścił dom, otoczył go tłum zwolenników, skandujących „kochamy cię”

Z kolei Joe Biden rozpoczął swój dzień od uczestnictwa w nabożeństwie w Delaware, a następnie odwiedził groby swojego zmarłego syna Beau i swojej pierwszej żony Neilii oraz córki Naomi, którzy zginęli w wypadku samochodowym w 1972 roku. Następnie Biden udał się do Scranton w Pensylwanii, gdzie odwiedził swój rodzinny dom. Kandydat Demokratów wypisał na ścianie salonu: „Z tego domu do Białego Domu dzięki łasce Bożej”

Wcześniejsze sondaże wskazywały, że Biden ma stałą, ale niewielką przewagę w szeregu stanów, w których toczy się walka. Kolejne spływające głosy wskazywały, że pościg Trumpa za rywalem zaczyna przynosić efekty.

Pierwsze oznaki kłopotów dla Demokraty zaczęły się od rozczarowujących wyników uzyskanych w hrabstwie Miami-Dade na Florydzie.

Biden wyprzedził tam co prawda Donalda Trumpa - ale zanotował tylko 53 do 46 proc. głosów, co było jednak skromniejszym wynikiem niż te uzyskane przez Hillary Clinton cztery lata temu.

Wydaje się, że ten wynik Bidena nie wystarczy, aby zrównoważyć przewagę Trumpa w innych wiejskich częściach stanu.

Był to znak, że Biden nie zrobił tego, co powinien, aby zablokować poparcie wielu wyborców na Florydzie wśród wielu kubańsko-amerykańskich, wenezuelskich i innych latynoskich wyborców.