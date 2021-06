Floryda: 9 osób zginęło w zawalonym apartamentowcu. Przy jego budowie brał udział Polak

Ratownicy mówią, że w zgliszczach zawalonego kilka dni te-mu 12-piętrowego apartamentowca w Miami na Florydzie nie ma już żywych. Zginęło pod gruzami dziewięć osób, dalszych 15o uważa się za zaginionych.

Wysiłki ratowników uległy spowolnieniu po tym, jak

w gruzach wybuchł pożar. Komendant straży pożarnej Miami-Dade, Alan Cominsky, przyznał, że sytuacja jest trudna, jednak poszukiwania będą dalej prowadzone. Nasze zespoły pracują non stop, robiąc wszystko, co w naszej mocy, przeszukując każdy obszar, mając nadzieję, że uda nam się zna-leźć żywe osoby – powiedział dziennikarzom.

Z raportu inżynierskiego z 2018 roku, który został właśnie upubliczniony, mowa jest o „poważnym błędzie” w oryginalnym projekcie 12-piętrowego Champlain Towers. Stwierdzono, że usterka uniemożliwiła odpływ wody z podstawy budynku.

Z kolei New York Post pisze, że deweloperzy pechowej budowli byli wcześniej oskarżeni o opłacenie urzędników, co sprawiło, że mieli być oni traktowanie łagodniej przy uzyskiwaniu kolejnych pozwoleń niż konkurencyjne firmy.

Co ważne, 12-piętrowa budowla, która runęła, czekała na renowację wartą 15 milionów dolarów, aby przejść wymaganą 40-letnią certyfikację.