FlixBus wznawia siatkę połączeń. "Jesteśmy przygotowani na lockdown zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich"

- Jesteśmy przygotowani na lockdown zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy wyraźny wzrost popytu i zapytań od pasażerów, na podstawie czego wybraliśmy 20 linii do uruchomienia w najbliższym czasie- tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich. - Zakładamy, że pomimo lockdownu w Polsce, linie, które teraz wracają do oferty, zostaną już na stałe- dodaje.

Jak tłumaczy dalej, większość z nich to połączenia międzynarodowe, czyli do Niemiec, Francji i Holandii, gdzie ruch odbywa się nie tylko w celach turystycznych, ale także zarobkowych. - W kraju natomiast spodziewamy się, że mimo wszystko w okresie wielkanocnym wiele osób będzie chciało odwiedzić rodzinne strony, a my zapewniamy ku temu bezpieczne warunki- mówi. Leman wyjaśnia, że na odcinkach krajowych rezerwacja miejsca gwarantuje automatyczną blokadę miejsca obok, autobusy są systematycznie dezynfekowane, a na pokładzie obowiązuje zasłanianie ust i nosa podczas całej podróży. - Dodatkowo, przez ostatnich kilkanaście miesięcy usprawniliśmy wiele procesów związanych z szybkim reagowaniem na nowe restrykcje. Z perspektywy naszych klientów najważniejsza jest automatyzacja zwrotów za niewykorzystane bilety czy odwołane kursy oraz szybszy proces przebookowania w razie zmian w siatce- dodaje.