Fit for 55. Jacek Sasin: To koszt nie do udźwignięcia dla Polski Małgorzata Puzyr

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin fot. krzysztof kapica

- Koszt polityki klimatycznej w wydaniu Fit for 55 do 2030 r. to 2,4 bln zł. Budżet Polski to nieco ponad 500 mld zł. Widać, że jest to koszt nie do udźwignięcia dla Polski - stwierdził w Jedynce Polskiego Radia wicepremier Jacek Sasin.