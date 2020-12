Firmy rezygnują ze świątecznych spotkań. Co pracownicy chcą otrzymać w zamian?

- Choć w ostatnich miesiącach stopniowo przyzwyczajaliśmy się do nowych okoliczności pracy, to dane z najnowszych badań Pracuj.pl mogą być zaskoczeniem. Raptem 13 proc. respondentów deklaruje, że w ich firmach planowane jest w tym roku gwiazdkowe spotkanie- tłumaczy w rozmowie z AIP Aleksandra Skwarska, ekspertka pracuj.pl- Co istotne, dotyczy to zarówno spotkań osobistych, jak i online- dodaje.

Jak podkreśla, pomimo nowych okoliczności to zaskakująco niski wynik. - 75 proc. badanych przyznaje, że tego typu wydarzenia były organizowane w ich firmach w minionych latach. Oczywiście u podstaw tych decyzji leży bezpieczeństwo pracowników, ale kłopotem może być też brak miejsca na zorganizowanie uroczystości spowodowany zamknięciem restauracji czy innych potencjalnych miejsc spotkań- wyjaśnia.

Jej zdaniem można przewidywać, że może mieć to istotny wpływ na relacje społeczne między pracownikami, ponieważ spotkania świąteczne to często najważniejsze wydarzenie integracyjne w wielu firmach w roku, a pracodawcy muszą w tym roku się postarać, by jakoś je zrekompensować. - Tym bardziej, że tylko 28 proc. naszych badanych uważa spotkania online za dobrą alternatywę dla tradycyjnych imprez firmowych- dodaje.