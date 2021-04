Firmy kurierskie nie zwalniają tempa, Oprócz maszyn do odbioru przesyłek, firmy stawiają na punkty odbioru paczek

Panika wokół szczepionki AstraZeneca. Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany w programie szczepień

- Sytuacja jest bardzo poważna - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, podsumowując kolejny wzrost zakażeń koronawirusem. Jednocześnie przedstawiciele rządu poinformowali, że przyspieszy rejestracja następnych roczników na szczepienia przeciw COVID-19. To efekt paniki wokół preparatu AstraZeneca, która spowodowała, że coraz więcej osób nie chce przyjmować szczepionki tego koncernu farmaceutycznego. - Polska ma kilkaset tysięcy szczepionek w punktach szczepień, które nie zostały wykorzystane, bo pacjenci nie zjawili się na szczepienie. Apelujemy, by kierować się wytycznymi lekarzy i naukowców i żeby się szczepić - poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ci wskazują, że szczepionka AstraZeneca jest skuteczna i bezpieczna. Ostatnio potwierdziła to Europejska Agencja Leków. Dworczyk przekazał, że zgodnie z planem w poniedziałek rozpocznie się rejestracja seniorów z roczników 1955-56.