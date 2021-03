Firmy chcą utrzymać zatrudnienie. "Polska gospodarka nadal sobie radzi"

Testy na przeciwciała koronawirusa do kupienia w... Biedronce

Niedzielski: Wracamy do trybu nauki zdalnej. Co z przedszkolami i żłobkami?

Lockdown. Od soboty zamknięte galerie handlowe. Co z zakazem przemieszczania?

Jak się okazuje, odsetek firm, które chcą utrzymać poziom zatrudnienia w ciągu najbliższych miesięcy pozostaje wysoki i wynosi 74,6 proc.. To przede wszystkim firmy małe i średnie. Odsetek ten nieco zmalał w porównaniu z początkiem 2020 i 2019 roku, jednocześnie jest wyższy niż w 2017 czy 2018.

Połowa przedsiębiorców zakłada utrzymanie zatrudnienia bez dodatkowych rekrutacji. Z 35 proc. firm planujących zatrudnienia ponad 14 proc. zwiększy liczbę pracowników, a blisko 21 proc. chce uzupełnić niedobory kadrowe. Redukcję zakłada tylko 4 proc. firm, czyli tyle, ile w poprzednich latach.

Do 7,2 proc. wzrósł natomiast odsetek przedsiębiorców, którzy nie są w stanie określić zakresu zmian. Jest najwyższy od 2016 roku i świadczy o trwającej niepewności firm. Autorzy raportu zwracają uwagę, że jest to spójne z danymi GUS - w styczniu br. stopa bezrobocia wyniosła 6,5 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 5,5 proc.