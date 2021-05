Firmy boją się automatyzacji. Obawiają się zmniejszenia poziomu zatrudnienia. Jak do tego podchodzą pracownicy?

W ocenie 68 proc. firm automatyzacja wdrożona w przedsiębiorstwie przyczyni się do zmniejszenia poziomu zatrudnienia. Jednocześnie przeciwnego zdania jest co czwarty przedsiębiorca.Co ciekawe, w poprzedniej edycji badania te proporcje były odwrotne. 61 proc. firm zakładało, że automatyzacja nie wpłynie na poziom zatrudnienia, a 30 proc. było przeciwnego zdania.

To zdaniem ekspertów pokazuje, jak bardzo rozwój nowych technologii przyspieszył od początku trwania pandemii i jak w zaledwie rok zmieniło się podejście firm. - Aktualnie przedsiębiorcy nie mają wątpliwości, że rynek pracy ulegnie gruntownej zmianie ze względu na rozwój nowoczesnych technologii- podano.

Eksperci wskazują na dużą świadomość firm związaną z koniecznością szkolenia pracowników i dostosowania ich umiejętności do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Jak napisano, 46 proc. przedsiębiorstw planuje szkolenia dla swojej kadry z obsługi nowych urządzeń oraz systemów, a 28 proc. chce przekwalifikować część załogi, żeby zatrzymać ich w firmie. Pracodawcy spodziewają się jednak, że w kwestii przekwalifikowania pracowników będą mogli liczyć na wsparcie rządu – wierzy w to niemal co drugi pracodawca. Niewielu z nich, bo zaledwie 13 proc. twierdzi, że przekwalifikowanie to wyłącznie obowiązek rządu, a 23 proc., że to zadanie tylko firm.

Jak wynika z raportu World Economic Forum (WEF), automatyzacja przyczyni się do likwidacji aż 85 mln etatów do 2025 roku. Tymczasem 64 proc. Polaków nie obawia się, że jej wprowadzenie może odebrać im pracę. Martwi się o to jedynie co piąty pracownik.