Firma Pfizer ma szczepionkę na koronawirusa! To wielki dzień dla nauki i ludzkości - mówi szef firmy

- To wielki dzień dla nauki i ludzkości. Pierwsze wyniki badań nad szczepionką przeciwko koronawirusowi w trzeciej fazie dostarczyły dowody na to, że nasza szczepionka jest w stanie zapobiec Covid-19, dodał.

Pfizer jest na dobrej drodze, by jeszcze pod koniec tego miesiąca, złożyć wniosek do amerykańskich organów regulacyjnych, o możliwość użycia szczepionki w sytuacjach awaryjnych.

Komentarz Ugura Sahina, współzałożyciela i szefa BioNTech, brzmiał: Pierwsza analiza okresowa naszego globalnego badania fazy numer 3 dostarcza dowodów na to, że szczepionka może skutecznie zapobiegać COVID-19. To zwycięstwo innowacji, nauki i globalnej współpracy.

Potem przypomniał, że jego firma zaangażowała się w ten projekt 10 miesięcy temu.

-Dziś, kiedy jesteśmy w trakcie drugiej fali i wiele z nas przebywa w zamknięciu, jeszcze bardziej doceniamy, jak ważny jest ten kamień milowy na naszej drodze do zakończenia pandemii i dla nas wszystkich- dodał.

Niezwykle pozytywne były reakcje na ten sukces od lekarzy na całym świecie. Nad szczepionką przeciwko koronawirusowi pracuje ponad setka firm na kuli ziemskiej.

W czołówce tych, które mają największe szanse na sukces, poza amerykańskim gigantem farmaceutycznym, są również badacze z Uniwersytego Oksfordzkiego w Wielkiej Brytanii.

Firma Pfizer podała, że do końca tego roku może wyprodukować 50 milionów dawek szczepionki, a w roku przyszłym nawet 1,3 miliarda dawek.

Pfizer i jego niemiecki partner BioNTech są jak na razie pierwszymi producentami, którzy przedstawili pozytywne dane z szerokich badań klinicznych szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Według szefów Pfizera nie stwierdzono nic, co wskazywałoby na poważne skutki uboczne zastosowania tej szczepionki. Pfizer podał, że eksperymentalną szczepionkę podano ponad 43 tysiącom ochotników, z czego mniej niż 10 procent zachorowało na koronawirusa.

Na wiadomość o opracowaniu najbardziej pożądanej w tej chwili na świecie szczepionki momentalnie zareagowała nowojorska giełda, akcje firmy Pfizer podskoczyły o 14 procent. Analitycy są zdania, że Down Jones podskoczy o rekordowe pięć procent, czego od bardzo dawna nie było.