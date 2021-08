Firma CityBike Global planuje ekspansję na polskim rynku. Jakie są korzyści z użytkowania e-roweru?

Rynek e-rowerów według badania międzynarodowej firmy analitycznej Mordor Intelligence został wyceniony na blisko 24 miliardy dolarów, a do 2026 roku może sięgnąć nawet 48 miliardów. Europa jest najszybciej rozwijającym się rynkiem rowerów elektrycznych, a do Polski chce wejść międzynarodowy operator usług wypożyczania rowerów CityBike Global. Trwa przetarg na dostarczenie usługi wynajmu rowerów miejskich do systemu MEVO w Trójmieście.

W 2019 roku według badania firmy McKinsey postępująca urbanizacja zwiększy wartość branży mikromobilności z usługami komunikacyjnymi i transportowymi na krótkich odległościach nawet do 500 mld dolarów do 2030 roku. W samych Niemczech 4,3 mln gospodarstw domowych posiadało co najmniej jeden rower elektryczny - to oznaczało, że na początku 2020 roku co dziewiąte gospodarstwo domowe było wyposażone w ten środek transportu. W 2015 roku rower elektryczny posiadało 1,5 mln gospodarstw domowych.