Finlandia: Odkryto nowy wariant koronawirusa. Fin-796H trudno wykryć i nie wiadomo gdzie się rozwijał

Fińscy naukowcy odkryli nowy, „unikalny” , jak go określili, wariant koronawirusa.

Badacze z Vita Laboratories z siedzibą w Helsinkach nazwali go Fin-796H i wykazuje on pewne mutacje wcześniej odkryte w brytyjskich i południowoafrykańskich wariantach wirusa, ale ze względu na linie ewolucyjną nazwano go „wyjątkowym”.