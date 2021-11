Fine Dining Week 2021 w Polsce, festiwal wyrafinowanych smaków. Sprawdź restauracje, ceny, menu i jak rezerwować Anna Daniluk

Jedną z restauracji proponujących wysmakowane menu podczas Fine Dining Week 2021 jest Quale z Łodzi. materiały prasowe Fine Dining Week Zobacz galerię (5 zdjęć)

Fine Dining Week to kulinarne wydarzenie, które trafia w najbardziej wyrafinowane kubki smakowe. W kolejnej edycji festiwalu, który potrwa do 5 grudnia 2021 w różnych miastach Polski, m.in. w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Krakowie, Bytomiu, Poznaniu czy we Wrocławiu, można spróbować niecodziennych potraw. Szefowie kuchni przygotowali specjalne menu na dania spoza karty. „Randka na praskim Józefowie”, czyli krem czosnkowy podawany z podwędzanym podkarpackim twarogiem i dodatkiem zielonego jabłka? A może mus z palonej białej czekolady ze słonym karmelem i fasolką tonką oraz cienkim ciastem cygaretkowym? Sprawdź, ile zapłacimy za zestaw pięciu dań i jak zarezerwować stolik.