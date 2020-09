Finał WOŚP 2021 r. odbędzie się 10 stycznia - ogłosił Jurek Owsiak. Cel zbiórki poznamy wkrótce. Start akcji już 5 października 2020 r.

Mimo pandemii i wiążących się z nią zmian, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ponownie rozbrzmi na całym świecie, by zbierać środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń medycznych. 29. Finał WOŚP odbędzie się 10 stycznia 2021 r., a już 5 2021 r. października ruszy rejestracja sztabów.

- Mówiąc krótko - wszyscy w blokach startowych, wszyscy, mimo pandemii, chcą zorganizować kolejny Finał i kolejny raz chcą z nami zagrać. Jesteśmy im za to niesamowicie wdzięczni, bo proszę mi powiedzieć – czy dzisiaj oprócz Świąt Bożego Narodzenia jest coś takiego, co może nas, Polaków rozsianych po całym świecie, połączyć we wspólnym działaniu? Na pewno jest to Finał Orkiestry. A przecież to nie tylko rodacy, ale także lokalne społeczności, czy w dalekiej Australii, czy na wyspie Bali, czy tańcząc krakowiaka w Tokio, biorą udział w zimowej zbiórce. Tym samym ogłaszamy, że 5 października ruszamy z przygotowaniami do 29. Finału WOŚP - mówi Jurek Owsiak, prezes Zarządu Fundacji WOŚP.