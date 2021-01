Finał WOŚP 2021 [PROGRAM] 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie inny niż wszystkie [TRANSMISJA]

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: Zebrano 186 133 610,66 zł. Rekord znów pobity. Jurek Owsiak ogłosił ostateczną sumę zbiórki

186 133 610, 66 zł - tyle dokładnie udało się zebrać w ramach 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To o 11 milionów więcej niż zebrano rok temu. - Tego nie da się wymazać. To suma ogromna. Będziemy mogli za to kupować niezwykły sprzęt medyczny, nad którym już się zastanawiamy. Już robimy spotkania z ekspertami, rozmawiamy z lekarzami - mówił Jurek Owsiak, szef Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ogłoszenie wyników zbiórki w siedzibie Fundacji nastąpiło w niedzielę, 8 marca o godz. 12.00.