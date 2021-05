Finał LM: Złota piłka? Nieoczywisty kandydat będzie rywalem Lewandowskiego

Nie byłoby triumfu Chelsea w Champions League, gdyby nie tytaniczna praca N’Golo Kanté. Francuz zagrał fenomenalny mecz w półfinale (wybrany najlepszym zawodnikiem rewanżu) i gdy wydawało się, że nie można zaprezentować się lepiej, to zawodnik The Blues znów oczarował wszystkich i to jemu wręczono nagrodę Man of the match w Porto. Znów sprawdziło się żartobliwe powiedzenie, że "woda zajmuje około 70% świata, a resztę N’Golo Kanté".

Kante nie jest typem piłkarza, który zdobywa Złotą piłkę - to pomocnik o zadaniach defensywnych, nie strzela dużo goli i woli pozostawać w cieniu największych gwiazd. Mowa o piłkarzu niezwykle skromnym i nieśmiałym, ale dziś to fenomenalne występy przemawiają za niego. Przecież zawodnika Chelsea należy wymieniać w pierwszym szeregu mówiąc o architektach triumfu Francuzów na Mistrzostwach świata w 2018 roku. Jeśli Trójkolorowi znów wygrają największą imprezę reprezentacyjną sezonu, to Kante musi być doceniony.

Silna reprezentacja to przewaga jaką ma gracz The Blues nad Robertem Lewandowskim. Polak co prawda nie był z Bayernem Monachium nawet w półfinale Ligi Mistrzów, ale pobił legendarny rekord Gerda Muellera 40 goli w Bundeslidze i sięgnął po europejskiego Złotego Buta. Dziś to Ci dwaj piłkarze mogą myśleć o Złotej piłce - chyba że na Euro poznamy nowego faworyta?