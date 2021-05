Finał LM: Legenda City na ulicach Porto, fani dalej go kochają (VIDEO)

Finał LM: Tancerki w skąpych strojach? Były gracz Chelsea nie odwracał wzroku od finału

Michael Ballack w sobotę miał ekscytującą noc, bo jego były zespół - Chelsea wygrał finał Ligi Mistrzów. Niemiec nie pojawił się w Porto, nie mógł też zostać w domu, by w spokoju obejrzeć triumf The Blues. Ballack wieczór spędził w barze na Ibizie, gdzie mimo skąpo ubranych tancerek, nic nie odwróciło jego uwagi od meczu. To się nazywa kibicowanie!