Finał LM: Jaskinia smoka pełna fanów skrywa skarb Ligi Mistrzów

Portugalia, tak jak przystało na wciąż urzędującego mistrza Europy, to przez ostatnie dwa lata najważniejsza przystań w klubowej piłce nożnej. Rok temu finał Ligi Mistrzów przeniesiono ze Stambułu do Lizbony, a w tym sezonie tureckie miasto „przegrało” z Porto. Czym różnią się oba przedsięwzięcia oddzielone zaledwie dziewięcioma miesiącami? Ulice znów tętnią życiem, a piłkarska aura wisi w powietrzu.

Jeszcze w sierpniu burmistrz Lizbony Fernando Medina wzywał władze państwowe, by nie zgadzano się na wiazd do miasta zagranicznych kibiców, którzy i tak nie mogli wejść na mecz Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium. Tym razem jest inaczej, bo w finale pomiędzy Manchesterem City, a Chelsea będzie uczestniczyło około 17 tysięcy fanów, a jeszcze więcej dopingujących przyjechało do Porto wspierać swoich ulubieńców w specjalnej strefie kibica. Już w piątek na słynnym moście Ludwika I roiło się od „Lampardów, Mountów, Agerów i De Bruynów” na plecach sportowych koszulek, a Anglicy wzięli sobie do serca testowanie lokalnych produktów – co innego, jak nie czwartkowa degustacja mocnego wina porto, mogło doprowadziić do pierwszej nocnej bójki między Londynem i Manchesterem?