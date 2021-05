Finał Ligi Mistrzów: Transfer do Chelsea? "Mam nadzieję" bolesław Groszek, Porto

W sobotę Chelsea zagra w finale Ligi Mistrzów z Manchesterem City, a na meczu pojawiła się siostra obrońcy The Blues Reeca Jamesa, która występuje obecnie w kobiecej drużynie Manchesteru United. Transfer do Chelsea? "Mam nadzieję" - odpowiedziała 20 letnia Lauren, która będzie kibicować bratu na Estadio do Dragao.