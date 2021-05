Finał Ligi Mistrzów: Fani Manchesteru pamiętają Górnika Zabrze i Lech Poznań

Manchester City w sobotę zagra z Chelsea w finale Ligi Mistrzów. Mistrzowie Anglii znaleźli się na tym etapie po raz pierwszym, więc ich kibice z chęcią udali się do Portugalii, gdzie kibicować mogą na stadionie, lub w strefie kibica. W ubiegłym tygodniu w mediach pojawiła się informacja, że klub zapłaci całe koszty podróży fanów zmierzających do Portugalii, ale jak się okazuje nie do końca - rekompensatę kosztów dostaną Ci, którzy na miejsce dojadą w sobotę i wyjadą następnego dnia. Duża grupa fanów zdecydowała się przyjechać wcześniej na własny koszt. Czemu? - Chcieliśmy cały weekend pić piwo i świętować - słyszę w metrze z lotniska do centrum.

City dopiero buduje swoją pozycję w Europie jeśli chodzi o triumfy w najważniejszych imprezach międzynarodowych, a ich największy sukces to wygrana Pucharu Zdobywców Pucharów w 1970 r. – Górnik Zabrze! – krzyczy jeden z kibiców, których spytałem o ówczesnego przeciwnika. Greg od 66 lat kibicuje Obywatelom, był wówczas na wiedeńskim Praterstadionie i wspomina polską ekipę jako solidny zespół. Jego syn ma natomiast inne skojarzenia i przypomina mi słynny okrzyk „Let’s do Poznań!”, nawiązujący do meczu Lecha z City w Pucharze UEFA. - Jutro „zrobimy Poznań” przy okazji finału mówi – choć biorąc pod uwagę pucharową formę Kolejorza, może to być zły prognostyk…