Finał Euro powtórzony? Reakcja byłej gwiazdy Włoch rozbroiła kibiców BG

Photo by Shaun Botterill - UEFA/UEFA via Getty Images

Prawie 150 tysięcy Anglików podpisało petycję, by finał Mistrzostw Europy 2020 został powtórzony. Na Wyspach to nie temat do żartów, ale taki pomysł bardzo rozbawił byłą gwiazdę Włoch - Claudio Marchisio. "Italia i tak by wygrała, nawet gdybyśmy grali jeszcze 1000 razy" - przyznał 35 - latek.