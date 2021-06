Film „Miasto” nakręcono w całości w Bydgoszczy. Jest już zwiastun

Mroczny kryminał w stylu noir to w Polsce rzadki gatunek, a to właśnie po niego sięgnęli filmowy, co widać w zwiastunie.

Mamy więc ciemne uliczki, speluny, kapelusze, zdezelowane samochody, opary alkoholu i dużo papierosowego dymu. A w tle zabójstwo – czytamy w Onecie.

Kto mieszka w Bydgoszczy, ten z łatwością rozpozna wiele miejsc, w których kręcono „Miasto”. Filmowcy wykorzystali nie tylko znane przestrzenie.

Ogólnopolska premiera „Miasta” odbędzie się dziś w warszawskim kinie Luna, a 25 czerwca film wejdzie do kin.

„Miasto” udało się zrealizować pomimo krzyżującej plany pandemii. Reżyserem jest Marcin Sauter, rodowity bydgoszczanin, który na swoim koncie ma takie dokumenty, jak „Kino objazdowe” czy „Żalanasz”. „Miasto” to jego fabularny debiut.

Główne role w „Mieście” grają Karolina Gruszka i Bartłomiej Topa, a oprócz nich na ekranie pojawią się m.in. Robert Więckiewicz i Stanisław Tym.

Źródło: Onet