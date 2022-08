FIFA sięgnie do skarbonki. Prawie 3 mld dolarów na "czarną godzinę"

Podobnie jak w innych sektorach gospodarki, futbol cierpi przez pandemię koronawirusa. Codziennie docierają do nas informacje o piłkarzach kolejnych klubów, którzy zgodzili się na obniżkę pensji - ostatnio byli nimi gracze FC Barcelony i Juventusu. W Polsce zawodnicy będą zarabiali 50 proc. swojej dotychczasowej wypłaty, ale nie mniej niż 10 tys. zł. We Francji władze Ligue 1 prognozują, że jeśli rozgrywki nie ruszą w przeciągu czterech miesięcy to nawet połowa klubów ekstraklasy może zbankrutować. W tym tygodniu upadłość ogłosiła m.in. MSK Żilina - siedmiokrotny mistrz Słowacji.

Jeśli władze FIFA podpiszą się pod planowanym funduszem ratunkowym, to będzie on największym wsparciem z rąk głównego organu zarządzającego w całym sporcie.

- FIFA ma silną sytuację finansową i naszym obowiązkiem jest dołożyć wszelkich starań, aby pomóc innym w potrzebie. Po kompleksowej ocenie wpływu finansowego pandemii Covid-19 na piłkę nożną, FIFA pracuje nad możliwościami udzielenia pomocy społeczności futbolowej na całym świecie - czytamy we wtorkowym oświadczeniu organizacji.