"FIFA mafia" - kontrowersyjna książka Thomasa Kistnera. Czy w piłce nożnej chodzi jeszcze o sport?

O autorach takich książek, jak "FIFA mafia" jedni mówią, że to odważni ludzie. Inni, że straceńcy. Które określenie bardziej do Pana pasuje?

Ani jedno, ani drugie... Po prostu było na nią zapotrzebowanie. Zwracało się do mnie w tej sprawie wiele różnych wydawnictw...

Nie spotkały Pana za jej napisanie jakieś szykany ze strony FIFA? Tak, jak np. Davida Yallopa, autora książki: "Kto wykiwał kibiców".

Słyszałem o tym. Podobnie jak o szykanowaniu Andrew Jenningsa [autora książki "Faul", w której m.in. dokładnie wytypował gospodarzy MŚ w 2018 i 2022 r.- red.]. Ja się jednak nie boję - jeśli ktoś z FIFA chciałby podjąć kroki prawne przeciwko mojej książce, to musi udowodnić, że treść mija się z prawdą.

Akredytację na mundial w Brazylii Pan dostał?

Oczywiście. FIFA nie miała żadnych podstaw prawnych do tego, by mi jej nie przyznać. To by była cenzura.