Festiwale muzyczne i koncerty rockowe 2022 r. z wojną na Ukrainie w tle biją rekordy popularności. Co jeszcze przed nami tego lata?

A propos pogody, 29 czerwca - 2 lipca 2022 r. wrócił do Gdyni festiwal Open'er. Niestety właśnie pogoda pokrzyżowała plany fanom, którzy choćby dla Dua Lipy przyjechali w tym roku nad polskie morze. Koncertu artystki nie było. Fani wyjechali niepocieszeni choć z wieloma innymi wrażeniami (ulewy, burze itp.).

Niejako w konkurencyjnym czasie odbywał się słynny Roskilde Festival w Danii. To jeden z największych festiwali muzycznych świata. Impreza w tym roku odbyła się już po raz pięćdziesiąty. Licznik do kolejnego już bije. Oby żadna pandemia nie pokrzyżowała już planów fanom i organizatorom. W Danii fanom talentu wokalistki o tak charakterystycznym pseudonimie udało się zobaczyć Dua Lipę. Czy Dua Lipa wróci do Polski i zaśpiewa? Oby. Słynna Avril Lavigne wciąż przekłada swój koncert w Polsce. Kolejna data to 2023 r.