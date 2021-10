Festiwal Heart of Europe ma szansę dotrzeć do tych, którzy są ciekawi, jak bije serce naszej części Europy

Czym i dla kogo jest Festiwal Heart of Europe, który rozpocznie się w Polsce już 3 listopada i potrwa przez cały miesiąc?

To festiwal telewizji publicznych tej części świata, która dzisiaj w politycznym, międzynarodowym sensie tworzy Trójmorze. Czyli są to państwa pasa, który rozpościera się od państw bałtyckich, idzie przez Polskę, Ukrainę, kraje Grupy Wyszehradzkiej i podąża ku Bałkanom. Różne były koncepty, jak nazywać tę część Europy. Oświeceniowy pomysł kazał nazywać nas Europą wschodnią. W tym określeniu, które wydaje się pozornie neutralne, w zamyśle twórców oświeceniowych tkwi poczucie wyższości, z jakim spoglądali na naszą część Europy; z ich wizji wynikało, że Europa wschodnia jest wewnętrznym Orientem. I tak jak orient w kulturze oświeceniowej był traktowany, czyli z paternalizmem, z kolonialną wyższością, tak też było w tym koncepcie Europy wschodniej i ślady tego do dzisiaj są w europejskim myśleniu.Była też koncepcja Europy centralnej; to był z kolei koncept niemiecki i austriacki, czyli wizji już bardziej podmiotowej naszej części Europy, ale podporządkowanej czy też będącej w obszarze niemieckiego zainteresowania geopolitycznego. Za każdym razem to określenie naszego regionu miało charakter wyższościowy. A jest ono niewłaściwe. Po pierwsze, jest to przestarzałe myślenie o Europie. Po przejściu tego, co się nazywa krytyką postkolonialną, czyli odrzuceniu myślenia Zachodu, że ma sobie całą resztę podporządkowywać, także w polityce, po Solidarności, po upadku muru berlińskiego, to jest także myślenie archaiczne. I wreszcie jest to myślenie ahistoryczne, ponieważ w tej części Europy, o której tu mówimy, powstawała kultura europejska na takich samych prawach i takiej samej wartości jak we Włoszech, Hiszpanii czy Niemczech. Nie ma żadnego powodu, dla którego Europę należałoby dzielić na lepsza i gorszą.