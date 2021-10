Ferie zimowe w Polsce nie muszą być nudne. Przedstawiamy najlepsze miejsca w kraju na zimową zabawę i odpoczynek Emil Hoff

Ferie zimowe to niepowtarzalna okazja do odpoczynku i zabawy dla całej rodziny. Dzieciaki mają wolne od szkoły, a zimowa pogoda zmienia krajobraz nie do poznania i pozwala na przeróżne aktywności, niedostępne o innych porach roku. Nie trzeba wcale wydawać fortuny na podróż do tropików, by spędzić ten czas radośnie i aktywnie. Na zimowej mapie Polski znaleźć można zatrzęsienie turystycznych atrakcji, imprez, szlaków i zakątków znanych i nieznanych, wprost idealnie nadających się na wycieczkę dla całej rodziny. Prezentujemy listę miejsc, w których można się zabawić i wypocząć w czasie ferii zimowych 2022 w Polsce.