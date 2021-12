Ferie 2022– idziemy na sanki. Jakie ślizgacze i sanki wybrać?

*sanki plastikowe – dużą zaletą tych sanek jest ich niewielka waga. Ponadto, by produkt był bezpieczny dla zdrowia dziecka, powinien być wykonany z wysokiej jakości plastiku oraz oznaczony jako HDPE lub LDPE.

Rodzaje sanek – jakie wybrać?

W sklepach znajdziecie wiele modeli sanek dostosowane do wieku dziecka. Podczas zakupu warto zastanowić się, czy sanki używać będziemy do zjeżdżania, czy jedynie do ciągnięcia dziecka.

*Sanki do ciągnięcia – wybór idealny dla małych dzieci. Koniecznie muszą być wyposażone w sznurek do ciągnięcia lub drążek do pchania. Najczęściej wykonane z drewna.