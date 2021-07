Faworyt Cezarego Kuleszy rozgromił rywala w prawyborach baronów. Czy poznaliśmy już nowego prezesa PZPN? Adam Godlewski

"Serdecznie gratuluję Adamowi Kaźmierczakowi, prezesowi Łódzkiego ZPN, uzyskania rekomendacji na wiceprezesa PZPN ds. piłkarstwa amatorskiego. Dziękuję 10 prezesom wojewódzkich związków piłki nożnej za poparcie naszego wspólnego kandydata" - napisał na Twitterze Cezary Kulesza już niemal pewny wyboru na nowego prezesa piłkarskiego związku. Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press

Popierany przez Cezarego Kuleszę Adam Kaźmierczak z Łodzi został rekomendowany przez baronów na stanowisko wiceprezesa PZPN ds. futbolu amatorskiego. Adam Kaźmierczak otrzymał 10 głosów, zaś pozostałych czterech obecnych na sali baronów wstrzymało się. Kontrkandydat wspierany przez Marka Koźmińskiego i ustępującego ze stanowiska Zbigniewa Bońka - Radosław Michalski - wyszedł z sali w towarzystwie najbliższego sojusznika. Nikt nie lubi przegrywać do zera, ale było to zachowanie co najmniej dziwne. I zostało odebrane jako tchórzliwe...