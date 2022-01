Fatalny wpływ COVID-19 na serca dzieci. To może wymagać leczenia przez całe życie

Zmiany w sercach dzieci

U większości z ponad 600 dzieci z całego świata ze stwierdzonym MIS-C, których przypadki analizowali specjaliści Health Science Center Uniwersytetu w Teksasie wystąpiły zmiany w układzie krążenia, na co wskazuje m.in. wzrost poziomu troponiny - markeru stosowanego u dorosłych do diagnozowania zawałów serca. Poziom tego markera u dzieci z MIS-C był 50 razy większy niż zakłada norma.

Jak się okazało, uszkodzenia serca u badanych dzieci obejmowały m.in. rozszerzenie naczyń wieńcowych, co występuje również w chorobie Kawasakiego i zmniejszoną frakcję wyrzutową serca, wskazującą na zmniejszoną zdolność serca do pompowania natlenionej krwi do tkanek. Prawie 10 proc. dzieci miało tętniaka naczynia wieńcowego. Właśnie te dzieci w największym stopniu będą wymagały obserwacji i dalszych badań, aby sprawdzić czy da się je wyleczyć, czy też powikłanie to będzie towarzyszyło im do końca życia.