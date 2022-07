Farrah Fawcett była ikoną lat 70. Gwiazda "Aniołków Charliego" od najmłodszych lat zachwycała urodą, lecz umarła na oczach całego świata

Farrah Fawcett zdobyła sławę jako Aniołek Charliego

Piękna aktorka w latach 70. i 80. była symbolem stylu i seksu. Sławę przyniosła jej rola w serialu "Aniołki Charliego", w którym grała w latach 1976 -77. To dzięki niej Farrach znali wszyscy. Jej fryzura i styl ubierania stał się inspiracją dla milionów kobiet na całym świecie. Kochała jeans i wypromowała sweterki z dekoltem w kształcie litery V. Nosiła dzwony i bluzy. Każda kobieta chciała choć w małym stopniu się do niej upodobnić.

Farrah Fawcett: początki kariery

Urodzona w Teksasie Farrah Fawcett urodą zachwycała już w dzieciństwie. Jej chłopak z liceum przyznał na łamach magazynu "People", że "Była sensacją miasta, rzucała wszystkich na kolana. Kiedy wchodziła do restauracji, cichły rozmowy". Utalentowana plastycznie młoda dziewczyna rozpoczęła studia na wydziale mikrobiologii, którą później zamieniła na sztukę. Właśnie podczas studiów życie Farrah diametralnie się zmieniło. Najpierw została jedną z 10 najpiękniejszych studentek w kampusie, a następnie jej zdjęcia trafiły do przedstawiciela agencji fotomodelek w Los Angeles. Chociaż początkowo odmówiła na propozycję przyjazdu do tego miasta, po namowach, przystała na tę propozycję. Zaledwie dwa tygodnie po przyjeździe do Kalifornii podpisała kontrakt z agencją modelek. Farrah Fawcett występwała w kampaniach reklamowych znanych amerykańskich marek.