Farma dyń: Warszawa, Kraków, Poznań i inne miasta. Pomysł na wycieczkę z dziećmi. Tu zrobisz piękne zdjęcia w jesiennej scenerii

Farmy dyniowe to trend, który przybył do nas z Zachodu, a dokładnie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wizyta na farmie dyń to od lat popularny sposób na rodzinne spędzanie czasu jesienią. Szczyt zainteresowania farmami przypada w okresie poprzedzającym Halloween. Widać to na Instagramie, gdzie influencerzy dzielą się uroczymi zdjęciami w jesiennej scenerii.