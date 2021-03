Farbowanie włosów: wiosenne inspiracje dla odważnych. Kolor w tym wydaniu wygląda olśniewająco! Modne fryzury 2021

Koloryzacja włosów. Trendy 2021

W branży fryzjerskiej, podobnie jak w modowej i makijażowej, regularnie pojawiają się nowe trendy odnośnie nie tylko samych cięć, ale i kolorów włosów. Oczywiście, nie można stosować się do nich bezkrytycznie - każda decyzja o metamorfozie powinna być dobrze przemyślana i skonsultowana ze stylistą. W innym razie zamiast uśmiechu na twarzy po wyjściu od fryzjera, będziemy ukradkiem ocierać skapujące po policzkach łzy. Zanim więc podejmiemy decyzję o zmianie koloru włosów, warto sięgnąć po garść inspiracji. Jakie trendy niesie ze sobą wiosna 2021?

Szwedzki blond

Rok 2021 to wielki powrót do blondu w wydaniu szwedzkim - a więc do jego bardzo jasnej i chłodnej odmiany. Nazywany jest wręcz lodowym blondem. Ważne jednak, by nie miał niebieskiej poświaty. Jest to kolor odpowiedni dla pań o jasnej karnacji. Przy zaczerwienionej lub marchewkowej cerze lepiej uważać z tym odcieniem.