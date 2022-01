Fałszywy SMS, fałszywa faktura. Jak oszuści wyłudzają pieniądze? Na co zwracać uwagę? Hubert Rabiega

Zdjęcie ilustracyjne. fot. pixabay.com

Co i rusz wraca w medialnych doniesieniach problem oszustów próbujących wyłudzić pieniądze podszywając się pod znane firmy dostarczające prąd, gaz czy usługi telekomunikacyjne. Jakimi metodami posługują się tego typu przestępcy? Na co zwracać uwagę, by nie stać się ich ofiarą? Pytamy o to znanego dostawcę prądu oraz eksperta ds. bezpieczeństwa.