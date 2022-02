Fałszywe poczucie bezpieczeństwa? Prof. Witt: Niewykluczone, że dotrze do nas kolejna fala wirusa

– Propagowanie w ostatnim czasie hurraoptymistycznych twierdzeń, które utwierdzają ludzi w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa w związku z pandemią to kierunek, który może się odbić na nas wszystkich – podkreślił.

Koniec pandemii?

Profesor pytany, jakie warunki musiałyby zostać spełnione, aby można było mówić, że "pandemia faktycznie zmierza ku końcowi", odpowiedział, że do takich wniosków nie skłania obecna sytuacja epidemiczna w kraju.

– Trudno o czymś takim mówić w ogóle w tej chwili, dlatego że chociażby kilka dni temu dyrektor WHO na Europę Hans Kluge zwrócił uwagę, że fala omikrona jest bardzo silna w Europie Wschodniej ze względu na słabe wyszczepienie, więc niewykluczone, że dotrze do nas kolejna fala wirusa, z drugiego kierunku. I to jest prawdopodobne – ocenił.