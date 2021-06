Fala upałów atakuje zachód Ameryki. Będzie susza, jakiej ten region nie przeżył od 1200 lat

To lato nie wróży dobrze, obecna susza może stać się najgorszą, jaką widzieliśmy od co najmniej 1200 lat. To jest bezpośrednio powiązane ze zmianami klimatycznymi spowodowanymi przez człowieka, zauważają naukowcy.

Arizona już doświadcza intensywnych pożarów, a to jeszcze nie ich szczyt. Ulga zwykle przychodzi w lipcu podczas sezonu opadów , ale ten zeszłoroczny był umiarkowany. Bez deszczu wszystko, co nie spłonęło w zeszłym roku, spłonie teraz, dodaje Davila.

W Kalifornii, gdzie w ubiegłym roku pożary wypaliły rekordowe 4,3 miliona akrów, strażacy błagają mieszkańców o większą odpowiedzialność, by starali się we własnym zakresie zapobiegać wybuchowi ognia. Według szacunków nawet do 90 procent — jest spowodowana działalnością człowieka.

Zrobimy co w naszej mocy, aby ugasić wszystkie pożary, ale potrzebujemy od ludzi ostrożności, by pamiętali o tym, jak łatwo wzniecić ogień, mówi Jon Heggie, szef strażackiego oddziału w Cal Fire.