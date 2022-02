Fala uchodźców z Ukrainy w Warszawie? Trzaskowski: Musimy być gotowi OPRAC.: Hubert Rabiega

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Sylvia Dabrowa

- Musimy być gotowi na to, co się może wydarzyć, w związku z tym sprawdzamy, w jaki sposób moglibyśmy ewentualnie przygotować się na przyjęcie większej liczby uchodźców - powiedział we wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas wizyty w Kijowie.